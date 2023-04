Liebes-Comeback mit dem Ex? Katie Price trägt Verlobungsring

Haben Katie Price (44) und ihr Ex nun ganz offiziell wieder zueinandergefunden? Seit einigen Wochen sorgt die britische TV-Bekanntheit mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Der Grund: Nachdem sie und Carl Woods (34) im vergangenen Jahr eigentlich getrennte Wege gegangen waren, sichteten Fotografen die beiden immer wieder zusammen. Auch wenn sich das Ex-Paar nie zu einer Reunion äußerte, gibt es jetzt einen neuen Hinweis auf ein Liebes-Comeback: Katie hat ihren Verlobungsring wieder angelegt!

Via Instagram sorgt Katie für eine Überraschung. In ihrer Story teilt die 44-Jährige einen Schnappschuss, der ihre Beine beim Sonnenbaden zeigt. Doch weniger als das Weinglas, das die Reality-TV-Bekanntheit in die Kamera hält, fällt vor allem ein bestimmtes Detail ins Auge: An Katies Hand funkelt ihr Verlobungsring, den sie nach der Trennung von ihrem Ex Carl eigentlich abgelegt hatte. Ob das bedeutet, dass es die beiden noch einmal miteinander probieren?

Immerhin legte sich das Model zuletzt ziemlich ins Zeug, um ihren Ex zurückzugewinnen. Obwohl der einstige UK-Love Island-Kandidat nach einem Streit von ihrem gemeinsamen Anwesen floh, soll Katie nicht locker gelassen haben. "Er hat alles mitgenommen und seinen Freunden erzählt, dass es endgültig vorbei ist", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Die Fünffachmama soll ihren Verflossenen daraufhin jedoch angefleht haben, bei ihr zu bleiben.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Verlobungsring im April 2023

Getty Images Carl Woods mit Katie Price, Mai 2022

