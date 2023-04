Nach Katjas Sabotage-Vorwürfen bei DSDS: Sender erklärt sich

Waren die Vorwürfe von Katja Krasavice (26) berechtigt? Gemeinsam mit Leony, Pietro Lombardi (30) und Dieter Bohlen (69) sitzt die Sängerin in der diesjährigen DSDS-Jury. Am vergangenen Samstag fand die erste Liveshow der 20. Staffel statt. Dabei kam es aber zu einem Zwischenfall: Während jedes Jurymitglied mit Musikbegleitung die Bühne betrat, fiel der Ton bei Katja aus. Die 26-Jährige vermutete, dass der Sender sie damit sabotieren wollte. Nun folgte eine Erklärung: Was RTL zu den Sabotage-Vorwürfen zu sagen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de