Wegen Kontaktlinsen: Tori Spelling hat Geschwür am Auge

Das muss ziemlich wehtun! Schauspielerin Tori Spelling (49) ist in den 90er-Jahren durch ihre Rolle als Donna Martin in der Serie Beverly Hills, 90210 bekannt geworden. Nachdem sie sich im Jahr 2000 von der Sendung abgewendet hatte, wirkte sie aber auch noch in zahlreichen anderen Projekten mit. Tori scheint Wert auf ihr Äußeres zu legen – doch nun muss sie vorerst mit einem Pflaster im Gesicht leben, denn: Tori hat jetzt ein Geschwür am Auge!

"Es ist meine eigene Schuld. Ich habe mir das selbst angetan", ließ die Blondine im "9021OMG"-Podcast verlauten und führte weiter aus: "Ich trage eigentlich Tageskontaktlinsen, aber ich nehme sie nicht heraus. Ich schlafe sogar mit ihnen." Teilweise trage sie ihre Linsen wohl sogar bis zu 20 Tage am Stück, ohne sie zu wechseln. Das sei ziemlich schmerzhaft: "Es fühlt sich wie ein Schnitt im Auge an."

Auch im vergangenen Jahr ist es der "Kiss the Bride"-Darstellerin nicht so gut gelaufen – sie hatte über Atemnot geklagt und war deswegen sogar im Krankenhaus. Zu allem Übel hatte sie sich auch noch von ihren Fans anhören müssen, dass ihre Symptome nur vorgetäuscht gewesen seien.

Tori Spelling im Januar 2023

Tori Spelling im Februar 2023

Tori Spelling im August 2019

