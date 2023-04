"Adel und Status": Deswegen trägt Königin Camilla viel Blau!

Königsgemahlin Camilla (75) weiß ganz genau, was sie tut! Am 6. Mai werden Charles (74) und die Frau an seiner Seite zu König und Königin des Vereinigten Königreichs gekrönt. Zuletzt wurde sogar bekannt, dass die angeheiratete Royal nicht mehr länger bloß als Queen Consort, sondern als Queen bezeichnet werden soll! Dass Camilla nun vermehrt blaue Kleidung trägt, ist dabei kein Zufall!

Laut eines Farbpsychologen ist es kein Zufall, dass sich die Königsgemahlin bei ihren letzten Terminen häufig in Blau zeigte. "Hinsichtlich der Tatsache, dass Camilla zur Queen gekrönt wird, ist es nicht verwunderlich, sie in Blautönen gekleidet zu sehen", äußert sich Lee Chambers gegenüber der Daily Mail. Laut des Spezialisten strahle die Farbe nämlich Adel und Status aus. "Außerdem vermittelt Blau, dass der Träger ein ruhiges und sicheres Selbstvertrauen besitzt und die dazugehörigen Assoziationen wie Vertrauenswürdigkeit und Loyalität sind Qualitäten, die Königin Camilla als Botschaft vermitteln möchte", erklärt er.

Den Wechsel von Queen Consort zur Queen begründete eine Quelle gegenüber Evening Standard bereits. "Der Titel Queen Consort wurde verwendet, damit sich die Menschen daran gewöhnen können und sie von der Queen abgrenzen. Die Krönung ist der perfekte Anlass, dies jetzt offiziell zu ändern", erklärte der Insider. Alle Königsgemahlinnen vor Camilla wurden ebenfalls als Queen betitelt.

Anzeige

Getty Images König Charles und Königsgemahlin Camilla im April 2023

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla und König Charles am Brandenburger Tor 2023

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla in Hamburg, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de