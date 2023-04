Bachelor David hat Yolandas Persönlichkeit nicht verstanden

Yolanda und David Jackson hätten wohl nicht zusammengepasst! Seit Anfang März läuft im deutschen TV bei Der Bachelor wieder die Suche nach der großen Liebe. Dieses Jahr lernt der Content Creator David zahlreiche Frauen kennen und muss sich am Ende entscheiden, welche am besten zu ihm passt. Einige von ihnen mussten das Feld schon wieder räumen – so auch Yolanda. Promiflash erklärt sie jetzt rückblickend ihre Gedanken zu David.

Ob die hübsche Brünette der Meinung ist, das Model und sie hätten zusammengepasst? "Nein, ich denke nicht. [...] Jetzt, wo man alles reflektieren und von außen betrachten konnte, denke ich nicht, dass er mich und meine Persönlichkeit ganz verstanden hat", erklärte sie im Interview mit Promiflash. Ihr Charakter bestehe aus verschiedenen Facetten. "All das sollte mein Partner mögen und lieben", ergänzte sie und deutete an, dass David das nicht tat.

Der Großteil der Zuschauer war wohl ziemlich überrascht darüber, dass Yolanda die Villa verlassen musste. Vor allem auf Twitter wunderten sich die Nutzer. "Dachte, Yolanda ist so weit vorne", lautete ein verdutzter Kommentar, während ein anderer User meint: "Yolanda ist draußen! Verstehe ich zwar, aber dadurch wird es leider noch langweiliger."

