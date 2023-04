Charles' Krönung: Palast veröffentlicht die Einladungskarte

In wenigen Wochen steht in Großbritannien ein riesengroßes Event an! Am 6. Mai wird König Charles III. (74) im Rahmen einer feierlichen Zeremonie offiziell gekrönt. Jetzt veröffentlichte die britische Königsfamilie auf ihrem Instagram-Account endlich die Einladungskarte für den besonderen Termin. Neben bunten Blumenmustern und Wappen steht der offizielle Titel der Großveranstaltung: "Die Krönung ihrer Majestäten König Charles III. und Königin Camilla."

