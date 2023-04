Elton John verkauft superteures Tour-Merch im Einkaufscenter

Elton John (76) hat seinen Preis! 2018 kündigte der "Rocket Man"- Sänger seinen Ruhestand an und plante eine dreijährige Abschiedstour. Diese musste aufgrund der Pandemie und einer Verletzung unterbrochen werden. Die "Farewell Yellow Brick Road"-Tour läuft noch bis zum 8. Juli und natürlich gibt es dabei auch viele Fanartikel für seine Konzertbesucher! Einige der Artikel können Eltons Fans außerdem im britischen Shopping-Center Selfridges kaufen – dabei sollten sie sich aber auf satte Preise einstellen!

Wie DailyMail berichtet, tourt Elton John zurzeit durch Großbritannien. Seine Merch-Artikel können die Fans aber nicht nur bei den Tourstops erhalten, sondern auch im Kaufhaus Selfridges. Der Luxusladen vertreibt nun eine Elton-Kollektion, bei der es vom Teddybär bis zum Schlafanzug nahezu alles zu kaufen gibt. Auch Pralinen in einer Klavierverpackung stehen für knapp 40 Euro zum Verkauf. Der teuerste Artikel der speziellen Kollektion ist ein Seiden-Bademantel für knapp 2.400 Euro.

Für seine letzte Tour hat sich Elton aber nicht nur in Sachen Merch einiges einfallen lassen: Die Zeit des Lockdowns habe er für ein ausreichendes Sportprogramm genutzt. Ins Fitnessstudio ging es für den Sänger allerdings nicht: "Ich bin in meinem Pool gelaufen, das ist das Beste für jemanden in meinem Alter", erklärte er.

Getty Images Elton John, Musik-Ikone

Getty Images Elton John im Rahmen seiner Oscar-Party

Getty Images Elton John, Musiker

