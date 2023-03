Das ist die wahre Geschichte hinter Elton Johns "Rocket Man"

Das kommt überraschend! Elton John (76) ist einer der erfolgreichsten Sänger der letzten Jahrzehnte und ist das Gesicht hinter Songs wie "Sacrifice" oder "Your Song", die heute als musikalische Klassiker gelten. Auch das Lied "Rocket Man" wurde durch ihn bekannt und war einer seiner ersten Hits. Doch tatsächlich wusste der Partner von David Furnish (60) bisher nicht, wovon das Stück inhaltlich überhaupt handelt. Jetzt erfuhr Elton die wahre Bedeutung hinter "Rocket Man"!

Via Instagram teilte der 75-Jährige ein Video, in welchem er sich mit Bernie Taupin, der an dem bekannten Lied mitgeschrieben hatte, unterhält. Der Songwriter schilderte: "Das Stück wurde von einem Kurzgeschichten-Klassiker von Ray Bradbury inspiriert. In diesem Buch gab es eine Geschichte, die hieß "The Rocket Man" und handelt davon, dass der Job des Astronauten in der Zukunft ein alltäglicher Beruf wird." Er führte aus: "Diese Astronauten-Story wurde dann meine Vorlage für den Song." Elton schien sichtlich überrascht und meinte zu seinem Gesprächspartner: "Das wusste ich tatsächlich nicht."

Nichtsdestotrotz war das Lied ein voller Erfolg und erreichte Doppel-Platin-Status. Eltons Erfolgsgeschichte nimmt bis heute kein Ende – in den vergangenen Monaten konnte er durch Kollaborationen mit Dua Lipa (27) oder auch Britney Spears (41) noch immer die Charts stürmen. Die Hits "Cold Heart" und "Hold Me Closer" erreichten Top-Platzierungen und genießen bei Eltons Fans große Beliebtheit.

Getty Images Elton John, Musik-Ikone

Getty Images Elton John auf der Bühne im Rahmen des Global-Citizen-Live-Konzerts

Getty Images Britney Spears und Elton John im Jahr 2013

