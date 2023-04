Fake-Beziehungen? "Temptation Island"-Kandidaten äußern sich

Was ist an den Gerüchten dran? In diesem Jahr geht Temptation Island in die fünfte Runde: Neben Tatum, ihrem Freund Louis, Adam und Loreen stellen sich auch Adrian mit seiner Partnerin Charline und Nico mit Freundin Sarah dem ultimativen Treuetest. Doch die Fans des TV-Experiments scheinen skeptisch zu sein: Faken die Paare etwa ihre Beziehung? Charline und Co. melden sich jetzt zu den Vorwürfen im Netz!

Auf Instagram gaben die "Temptation Island"-Kandidatinnen jetzt ihre Statements ab. "Dieses Thema Fake geht mir so auf die Nerven! [...] Es ist wirklich alles zu 100 Prozent real! Ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet, dass es ab Folge eins schon so zur Sache geht", wetterte Loreen, während auch Charline die Anschuldigungen der Zuschauer nicht nachvollziehen kann: "Ich kann auch nur noch einmal bestätigen, dass [...] Adrian und ich definitiv ein echtes Paar sind."

Dennoch gibt Sarah zu: "Bei dem Verhalten kann ich verstehen, dass manche Leute so denken..." Wie in der aktuellen "Temptation Island"-Folge zu sehen ist, gehen die vergebenen Männer nämlich ordentlich auf Tuchfühlung – auch ihr Freund Nico! "Die macht grade Rührei aus mir! Ehrlich! [...] Also ich bin ehrlich: Zwischendurch hat man schon vergessen, dass man vergeben ist", gibt der Sohn von Thorsten Legat (54) zu, während er mit der Verführerin Anastasia tanzt.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2023 mit Moderatorin Lola Weippert

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidatin

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

