Gang mit Harry und Meghan: Für Prinzessin Kate das Härteste

Sie traten als Einheit auf! Im September 2022 starb Queen Elizabeth II. (✝96). Es folgten zehn Tage offizielle Staatstrauer, ihre Familienmitglieder standen dabei unter ständiger Beobachtung. So auch Prinz William (40), Prinzessin Kate (41), Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41), als sie die wartenden Trauernden vor dem Schloss Windsor zwei Tage nach ihrem Tod begrüßten. Bei den sogenannten Fab Four gibt es Spannungen, seit Harry und Meghan ihre royalen Pflichten niedergelegt haben. Besonders für Kate soll dieser Gang daher sehr schwer gewesen sein!

In seinem neuen Buch "Our King" schreibt Royal-Experte Robert Jobson auch über den gemeinsamen Rundgang der royalen Paare nach dem Tod der Queen. "Catherine gab gegenüber einem hochrangigen Mitglied des Königshauses zu, dass der gemeinsame Rundgang wegen der schlechten Stimmung zwischen den Paaren eines der schwierigsten Dinge war, die sie je tun musste", erklärt der Autor. Robert merkt auch an, dass ein Insider bestätigt haben soll, dass die scheinbare Versöhnung zwischen den beiden Paaren nur inszeniert gewesen sei.

Das Verhältnis der royalen Familie zu Harry und Meghan ist nach wie vor schwierig. Seit Harrys Memoiren "Reserve" im Januar erschienen sind, haben die Spannungen sich verstärkt. Ob die vier sich vor der Krönung von König Charles III. (74) aussöhnen werden, steht noch in den Sternen. Es ist noch nicht bekannt, ob Harry und Meghan zu dem Event erscheinen werden.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

MEGA Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan bei Schloss Windsor

