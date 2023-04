Nach Fremdgeh-Vorwürfen: Yeliz Koc wettert gegen Jannik!

Das lässt Yeliz Koc (29) nicht auf sich sitzen! Die Influencerin und Jannik Kontalis lernten sich bei Make Love, Fake Love kennen – und verliebten sich ineinander. Doch die rosige Phase scheint vorbei zu sein: Yeliz beschuldigte Jannik, sie betrogen zu haben – und auch der TV-Star äußerte sich bereits zu den Vorwürfen und bestätigte damit auch die Trennung. Doch Yeliz feuert scharf zurück!

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Yeliz entsetzt über die Geschehnisse der vergangenen Stunden. "Ich bin schockiert! Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll", versucht sie die richtigen Worte zu finden. Jannik habe sich nicht bei ihr gemeldet: "Er ignoriert mich komplett!" Aber eine Sache ist für die Influencerin besonders schlimm. "Das ist so ein Schlag ins Gesicht, weil ich diesen Menschen in mein Leben gelassen habe und an meine Tochter gelassen habe", erklärt sie geschockt!

Die Situation habe starke Ähnlichkeit mit Yeliz' vergangener Beziehung zu Jimi Blue Ochsenknecht (31). "Wisst ihr, an was mich seine Story jetzt gerade erinnert? Eins zu eins an Jimi. Der hat das genauso gemacht, der hat mich einfach ignoriert, anstatt mit mir zu sprechen. Hat einfach da so ein Statement abgeben, was auf Lügen basiert, und er möchte weiterhin der Saubermann sein!", deutet Yeliz an.

TikTok / jannikktls Yeliz Koc und Jannik Kontalis im März 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis mit Yeliz' Tochter Snow

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

