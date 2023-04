Noch ein Shitstorm: Eva Benetatou streut Konfetti am Strand!

Sie bekommt wieder Hate ab! Evanthia Benetatou (31) teilt seit ihrer Bachelor-Teilnahme im Jahr 2019 ihr ganzes Leben auf Social Media. Sie hatte bereits ihre Schwangerschaft und auch die Trennung von Chris Broy (33), dem Vater ihres Kindes, dokumentiert. Anlässlich ihres Geburtstages am 6. April überlegte sich die Reality-TV-Bekanntheit, Konfetti am Strand fliegen zu lassen – und daraus einen Beitrag für ihre Follower zu kreieren. Das ging aber nach hinten los.

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie ein Reel, welches sie mit dem Konfetti am offenen Wasser zeigt. Ein Teil von Evas Community findet ihre Aktion überhaupt nicht gut. "Toll, für Klicks an einen schönen, sauberen Ort [gehen], um ihn dann zu verschmutzen. Das ist die Welt, in der wir leben" oder "Unglaublich. Sich dabei filmen, wie man die Umwelt noch mehr verschmutzt. Einfach nur furchtbar", lauten zwei der zahlreichen kritischen Kommentare.

Erst vor wenigen Tagen erntete Eva einen Shitstorm, weil sie am ersten April darüber gescherzt hatte, dass sie schwanger ist. Nach der Kritik entschuldigte sich die Griechin bei ihren Fans: "Ich möchte damit niemanden angreifen oder irgendwem damit wehtun." Sie habe nicht darüber nachgedacht.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Februar 2022

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

