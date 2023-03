Experte sicher: Prinz Harry und Meghan kommen zur Krönung!

Haben Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) etwa keine andere Wahl? Am 6. Mai ist es so weit: König Charles' (74) Krönung findet in der Westminster Abbey statt. Lange wurde darüber spekuliert, ob auch sein Sohn Harry sowie dessen Ehefrau trotz der ganzen Skandale an den Feierlichkeiten teilnehmen dürfen. Wie inzwischen bekannt ist, soll das Paar eine Einladung aus dem Palast erhalten haben. Doch werden sie auch kommen? Ein Experte meint nun: Harry und Meghan wären dumm, wenn sie es nicht täten!

Im Interview mit OK! plaudert der Royal-Experte Richard Fitzwilliam aus, dass das Paar davon profitieren würde, wenn es an der Krönung teilnimmt. "Der einzige Grund, warum sie Arbeit bekommen – Arbeit für Netflix, für Spotify, Arbeit für Random House – ist, weil sie Royals sind. Wenn sie nun ihre Isolation betonen würden, indem sie nicht an einer so wichtigen königlichen Veranstaltung wie der Krönung teilnehmen, dann würde sich das negativ auf ihre Verträge auswirken", erklärt Richard. Daher haben der 38-Jährige und seine Liebste in seinen Augen gar keine andere Wahl, als zu kommen.

Ihre Kinder Archie (3) und Lilibet (1) hingegen seien bisher nicht zur Krönung von Charles eingeladen worden. Doch vor wenigen Tagen hatte Hello! berichtet, dass Harrys ältester Spross wohl doch den Feierlichkeiten beiwohnen wird. Das hatten zumindest Experten gegenüber dem Magazin behauptet.

Anzeige

Getty Images Ein Teil der britischen Königsfamilie im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de