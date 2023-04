TikTok-Account ist offline: Braucht North West eine Auszeit?

Wird North West (9) etwa alles zu viel? Seit rund zwei Jahren begeistert der berühmte Sprössling gemeinsam mit Mama Kim Kardashian (42) seine Community auf der Social-Media-Plattform TikTok mit lustigen Clips. So verkleidete sich North unter anderem in einem Video als ihr Papa Kanye West (45) – und Mama Kim posierte mit ihrem Nachwuchs. Nun müssen die Fans des Mutter-Tochter-Duos auf die lustigen Clips verzichten – Norths Account ist nämlich unauffindbar...

Das berichtet jetzt unter anderem TMZ. Seit vergangenem Donnerstag wurde der gemeinsame TikTok-Account vorübergehend abgeschaltet – ein Insider, der der Reality-TV-Familie nahe steht, will auch den Grund dafür wissen: "North war in letzter Zeit mehr daran interessiert, ihre Kreativität auf andere Bereiche zu konzentrieren und macht eine Pause von TikTok. Wie bei den meisten Kindern ändern sich die Interessen oft, also kann es sein, dass sie schon morgen wieder dabei ist – oder nie wieder."

Dass sich North für eine Pause von der Social-Media-Plattform entschieden hat, wird ihren Vater sicherlich freuen – Kanye machte nämlich bereits vor einem Jahr deutlich, dass er von der Internetpräsenz nicht sonderlich begeistert ist: "Sagen Sie ihr, dass meine Tochter keinen Lippenstift auf TikTok tragen soll und dass sie überhaupt nicht auf TikTok sein soll, weil ich das nicht gutheiße, und ich habe es gesagt, nachdem es ohne mein Wissen gemacht wurde, und es ist wieder passiert."

