Kim Kardashian, Mariah Carey und Töchter drehen TikTok-Video

In diesem Video sind nur Stars zu sehen! Kim Kardashian (42) und ihre Tochter North West (9) begeistern die Fans im Netz immer wieder mit witzigen Clips. In einem jüngsten TikTok-Video verkleidete sich die Neunjährige als ihr Vater Kanye West (45) – und ihre Mutter Kim posierte mit ihr. Darunter legten sie das Lied "Bound 2" des Rappers. Für ihr neustes Video hat sich das Mutter-Tochter-Gespann nun prominente Unterstützung gesucht...

Kim, Mariah Carey (53) und ihre Töchter haben sich für ein albernes TikTok zusammengetan! "It's a wrap! Aber nicht für uns", betitelten die Stars die Aufnahmen von Kim Tochter North und Mariahs elfjähriger Tochter Monroe, die zu "It's a Wrap for You" tanzen. Inmitten der choreografierten Bewegungen des jungen Duos erschienen die beiden TV-Stars aus dem Off und sangen in Haarbürsten, die wie Mikrofone wirkten. North und Monroe schoben daraufhin ihre Mamas aus dem Bild.

Kims TikTok-Follower zeigten sich in den Kommentaren begeistert von der Zusammenarbeit. "Das stand nicht auf meiner Liste der Dinge für 2023, aber ich bin froh, dass es so ist", schrieb ein Nutzer – während andere den Upload des Reality-Stars als "Power Move", "Flex" und "die Definition von ikonisch" bezeichneten. Ein anderer betitelte Kim und die Grammy-Gewinnerin als "das Duo, von dem wir nie wussten, dass wir es brauchen."

Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und Monroe Carey auf TikTok

Anzeige

TikTok / kimandnorth Kim Kardashian, Mariah Carey und ihre Töchter

Anzeige

TikTok / kimandnorth North West als Kanye mit ihrer Mutter Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de