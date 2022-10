Trixi Giese schwärmt: So verliebt ist sie in ihren Freund!

Diese beiden sind ein Herz und eine Seele! Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel läuft es bei Trixi Giese (22) beruflich ziemlich rund: Sie hat einige Modeljobs und ist in den sozialen Medien superaktiv. Aber auch privat scheint es gut zu laufen: Sie hat in ihrem neuen Freund Samy ihr Glück gefunden. Gegenüber Promiflash verriet sie nun: So happy ist Trixi mit ihrem neuen Freund!

Am Rande der Bunte New Faces Awards Style 2022 traf Promiflash auf die Beauty, die das Event gemeinsam mit Samy besuchte. An dem Fotografen schätzt Trixi vor allem eins: "Seine Hilfsbereitschaft. Er ist superhilfsbereit. Er hilft mir immer, immer, immer – auch bei so Kleinigkeiten." Wie sehr sie für ihn schwärmt, will sie dabei auf keinen Fall für sich behalten. "Ich habe vollsten Respekt vor Leuten, die das verstecken können. Ich kann es nicht. Ich muss meine Liebe jedem groß zeigen und dafür schäme ich mich nicht", gab sie total ehrlich zu.

Insgesamt läuft es bei ihnen schon ziemlich gut – ihre Familien haben sich bereits kennengelernt und verstehen sich super. Daher ist sich Trixi auch sicher, dass die Beziehung noch lange halten wird. Auch Heirat und Kinder sind nicht ausgeschlossen! "Aber es hat noch Zeit. Wir sind gerade im Beruflichen unterwegs und wir schätzen es einfach sehr, dass wir einander haben und mal schauen, wie es so weitergeht", verriet die 22-Jährige.

