Trixi Giese verrät die ersten Details zu ihrer Hochzeit!

Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Trixi Giese (23) und ihr Liebster Samy Neo hatten sich vor einigen Tagen im Rahmen einer romantischen Trauung das Jawort gegeben – und zwar nur rund einen Monat nach der Verlobung. Bis auf ein paar Fotos von dem großen Tag hatte das Paar bislang aber noch keine weiteren Details zu ihrer Hochzeit preisgegeben. Jetzt gab Trixi ihren Fans aber endlich ein paar Infos zu der Feier!

In ihrer Instagram-Story berichtete Trixi jetzt, wie der Hochzeitstag für Samy und sie nach der offiziellen Trauung noch weiterging. "Wir haben natürlich erst einmal Bilder gemacht. Dann sind wir alle in ein tolles Restaurant gegangen, was extra für uns in der Mittagspause aufgeblieben ist. Es war wirklich wundervoll", schwärmte die Blondine. Abends seien sie dann in ihre Wohnung gefahren. "Wir waren so fertig, weil man schon sehr, sehr angespannt ist vorher", erklärte sie.

Und wie fühlt sich Trixi jetzt als Ehefrau? "Es ist irgendwie schon sehr aufregend. [...] Seitdem ich meinen Verlobungsring und Ehering trage, habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass Leute darauf achten", betonte die Influencerin und fügte hinzu: "Ansonsten bei offiziellen Briefen oder E-Mails ist das schon jedes Mal ein kleines Bauchkribbeln."

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Freund Samy in der neuen Wohnung

Instagram / trixigiese Ex-GNTM-Girl Trixi Giese

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Freund Samy

