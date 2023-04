Unauffindbar: Jacob Elordis Stalker bleibt auf freiem Fuß

Grusliger Besuch bei Euphoria-Star Jacob Elordi (25)! Seit einigen Wochen wird der Schauspieler von einem ungebetenen Gast immer wieder heimgesucht. Alles fing an mit unerwünschten Geschenken – von Rosen und handschriftlichen Notizen bis hin zu Süßigkeiten. Mittlerweile hat Jacob die Nase aber gestrichen voll! Er will eine einstweilige Verfügung gegen seinen 61 Jahre alten Verehrer erwirken – das Problem: Der mutmaßliche Stalker ist nicht aufzufinden!

Ein Mann namens Robert Dennis Furo soll der angebliche Stalker des Megastars der The Kissing Booth-Trilogie sein. Laut Berichterstattung des Online-Magazins Radar musste Jacobs Anwalt jedoch dem Gericht bei der Anhörung verkünden, dass der 61-Jährige nicht gefunden werden könne. Daraufhin setzte der Richter die nächste Anhörung auf den 28. April – wenn der Stalker bis dahin nicht ermittelt werden kann, verfällt die einstweilige Verfügung.

TMZ veröffentlichte sogar kürzlich ein Foto von den handgeschriebenen Notizen seines Verehrers. In einem davon stand: "Jacob, ich wollte mich [...] entschuldigen. Ich hatte gehofft, dich zu erwischen. [...] Ich habe dich an einem schönen Samstagnachmittag ganz einfach ohne Adresse gefunden, ohne mich zu verirren [...]. Wäre es möglich, dass du mich anrufst? Meine Hände zittern." Laut dem Newsportal habe der 25-Jährige nun große Angst, nach Hause zu kommen. Denn Jacob sei sich sicher: Robert überwache sein Haus in seiner Abwesenheit!

ActionPress Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Jacob Elordi, Mai 2022

Sky Atlantic Jacob Elordi in der Serie "Euphoria"

