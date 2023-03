"Euphoria"-Star Jacob Elordi wird von altem Mann gestalkt!

Jacob Elordi (25) muss um seine Sicherheit bangen! Dem Schauspieler war mit seiner Rolle in den The Kissing Booth-Filmen 2018 der große Durchbruch gelungen. Auch mit der Hit-Serie Euphoria feierte der Hottie auf der ganzen Welt große Erfolge. Kurz nach den Dreharbeiten zu seinem neusten Filmprojekt "Elvis and Me" wird er jetzt von einem vorbestraften Fan belästigt – Jacob hat einen gruseligen Stalker!

Der 61-Jährige Robert Dennis Furo tauchte in den vergangenen Wochen schon zwei Mal ungebeten vor dem Haus des Serienstars auf – deshalb trat Jacob am Montag vor Gericht, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Wie TMZ erfahren haben will, soll der vorbestrafte Mann mehrfach Geschenke vor das Grundstück des 25-Jährigen gelegt und ihm zudem seine Liebe gestanden haben. Auch im Netz habe er unangenehme Kommentare unter Videos des Darstellers hinterlassen.

Mit seiner Berühmtheit und dem großen Fan-Trubel scheint der Australier aber generell zu kämpfen zu haben. Kurz nachdem er durch die Teenie-Filme bekannt geworden war, hatte er deshalb sogar an ein Karriereende gedacht. "Ich habe es gehasst, eine Figur für die Öffentlichkeit zu sein. [...] Ich fühlte mich so weit weg von mir selbst", hatte er im vergangenen Jahr in einem Interview mit GQ preisgegeben.

Getty Images Jacob Elordi im März 2022

Getty Images Jacob Elordi bei den Oscars 2022

Getty Images Jacob Elordi bei einer Premiere

