Evelyn Burdecki im Stress: Sie sucht dringend eine Wohnung!

Evelyn Burdecki (34) wechselt mal wieder den Wohnort. Vor gerade einmal einem Jahr zog die TV-Bekanntheit in ihre neue Bleibe in Düsseldorf. Mit Immobilien kennt sie sich eigentlich aus: Immerhin kaufte die Reality-TV-Teilnehmerin ihren Eltern bereits ein Haus, in dem ihre Mutter nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes allein wohnt. Doch in ihrem Zuhause fühlt sich Evelyn nun gar nicht mehr wohl: Sie hat gekündigt – und muss schon in vier Wochen ausziehen!

"Ich ziehe auch wieder aus meiner Wohnung aus und deswegen habe ich momentan ein bisschen Stress. Weil ich immer noch nichts Neues gefunden habe", berichtet Evelyn ihren Fans auf Instagram verzweifelt. Doch wieso wechselt sie ihre vier Wände schon wieder? "Ich musste damals aus meiner kleinen Wohnung raus und hab auf die Schnelle nur diese Wohnung gefunden. Das war aber leider ein schlechter Kompromiss: dritter Stock, kein Aufzug. Die Wohnung ist viel zu groß für mich allein und im Sommer auch zu heiß", erklärt die 34-Jährige Bild.

Für ihre neues Zuhause hat Evelyn auch einen ganz besonderen Traum: Sie wünscht sich ein Leben auf ihrem eigenen Bauernhof! "Die Herausforderungen sind nur, eben so ein Objekt im Raum Düsseldorf zu finden! Ich will da mit meiner Mutter und unserem kleinen Hund einziehen", fährt sie fort. Auf ihrem Hof wolle sie dann Hühner, Schweine und vielleicht sogar Gänse und Alpakas halten. "Ich packe gerne an und liebe es auf dem Land zu sein und die Luft zu schnuppern", schwärmt die Blondine.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Getty Images Eveln Burdecki bei der Premiere von "Manta, Manta – Zwoter Teil", März 2023

Joyn/Willi Weber Evelyn Burdecki, "Lip Sync Stories"-Teilnehmerin

