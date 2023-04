Peter Maffay baff: Mit Tabaluga-Erfolg hat er nie gerechnet

Tabalgua schafft es vom Experiment zum erfolgreichen Drachen! Peter Maffay (73) erfand vor 40 Jahren die Märchenfigur "Tabaluga" und zaubert seit Langem ein Lächeln in Kindergesichter. Bis heute ist der grüne Drache zusammen mit der Musik des Rocksängers im Fernsehen und auf der Bühne zu sehen. Peter beichtet gegenüber Promiflash, dass er selbst als Schöpfer nicht an großen Erfolg geglaubt hat.

Vom Rocksänger zum Märchenonkel schaffte Peter eine Figur, die seit vielen Jahren Generationen begleitet. "Und eigentlich war das ein Experiment, es sollte einmal stattfinden und dann hätten wir uns wieder ausgeklinkt", erzählte Peter gegenüber Promiflash auf der Premiere von "Happy Birthday Tabaluga" im Zoopalast Berlin. Bis heute ist der Rockmusiker begeistert von Tabalugas Existenz. "Wir haben dann gemerkt, was für eine Kraft in dieser kleinen Gestalt und in den Geschichten drin steckt. Daraus ist dann eben eine ziemlich lange Reise geworden", freute sich der Musikproduzent.

Tabalugas Erfolgsgeschichte begann im Jahr 1983. Peter wagte sich an ein Album für Kinder. Zahlreiche Erfolge konnte der Musikproduzent mit dem grünen Drachen feiern. Mit über sechs Millionen verkauften Tonträgern, vier Musicals mit 2,5 Millionen Zuschauern, drei TV-Staffeln und einem Kinofilm, ist Tabaluga in Deutschland nicht mehr wegzudenken.

Peter Maffay, Sänger

Peter Maffay und Tabaluga, Oktober 2012

Peter Maffay mit seinem Sohn Yaris bei der "Happy Birthday Tabaluga"-Premiere

