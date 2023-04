Royal-Experte enthüllt Meinung der Queen zu Meghan und Harry

Was dachte sie wirklich? Es machte immer den Anschein, als sei Queen Elizabeth II. (✝96) froh über die Beziehung von Prinz Harry (38) und Meghan (41) gewesen. Nach ihrem royalen Ausstieg, einer enthüllenden Doku und Harrys Memoiren hängt bei den Royals allerdings endgültig der Haussegen schief. Insider verraten immer wieder weitere Details über die schlechte Stimmung in der Familie. Ein Royal-Experte behauptet nun, die wahre Meinung der verstorbenen Queen über Harry und Meghan zu kennen!

In seinem neuen Buch "Our King: Charles III – The Man and The Monarch Revealed" enthüllt der Experte Robert Jobson neue Details über die zerrüttete Beziehung innerhalb der Familie. Der Autor behauptet, dass die Königin vom Verhalten des Paares sehr verblüfft gewesen sein soll und dieses als verrückt bezeichnet habe. "Die Königin vermutete, dass Harry von der Liebe zu seiner Frau so eingenommen war, dass er nicht klar denken konnte", erläutert Robert in seinem Buch weiter.

Darüber hinaus soll das verstorbene Familienoberhaupt die heftigen Streitereien zwischen Prinz Harry und seinem Bruder Prinz William (40) besorgniserregend gefunden haben. Obwohl Harry bei vielen als der Lieblingsenkel der Queen bekannt ist, soll sie irgendwann genug von seinen Ausbrüchen gehabt haben, erläutert der Royal-Experte weiter.

Getty Images Herzogin Meghan und die Queen im Juni 2018

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Queen Elizabeth II., Juni 2009

