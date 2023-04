Sie rettete ihn: So war Chris Pratts Leben vor Katherine

Chris Pratt (43) packt über die Zeiten vor seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (33) aus! Seit 2018 ist der Schauspieler mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger (75) zusammen. Bereits ein Jahr später läuteten schon die Hochzeitsglocken bei dem Pärchen. Mittlerweile hat das Dreamcouple zwei gemeinsame Kinder. Jetzt verrät der US-Amerikaner im Interview mit Drew Barrymore (48): Seine Frau Katherine habe ihn gerettet!

Dramatisch erzählte Chris in der "Drew Barrymore Show": "Für mich war es meine eigene Reise, auf der ich eine höhere Macht fand und mich auf sie stützte [...] und ich fühlte mich gerettet. Und kurz darauf habe ich dann die Frau meiner Träume getroffen." Die Turteltauben lernten sich in der Kirche kennen. Chris saß in der ersten Reihe und warf der 33-Jährigen verstohlene Blicke zu.

Mittlerweile ist sich der gläubige Christ ganz sicher, dass er und Katherine füreinander bestimmt seien: "Es ist alles eine Frage des Timings. Es gibt einen perfekten Plan für dich, [...] man muss Vertrauen haben." Erst vergangenen Monat schrieb Chris anlässlich des Internationalen Frauentags auf Instagram diese supersüße Nachricht, mit der er nicht nur seine Partnerin, sondern alle Frauen dieser Welt würdigte: "Wir wären nichts, wenn es nicht die Frauen in unserem Leben gäbe."

Anzeige

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger in ihren Halloweenkostümen

Anzeige

MB / MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt mit ihrer Tochter Lyla und Chris' Sohn Jack

Anzeige

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es Chris Pratt in der Zeit vor seiner Ehefrau mental so schlecht ging? Ja, das hat man total gemerkt! Nee, das hätte ich niemals gedacht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de