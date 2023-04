Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger strahlen auf Event

Was für ein strahlender Auftritt von Chris Pratt (43) und Katherine Schwarzenegger (33)! Der Star-Schauspieler ist seit 2019 mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger (75) verheiratet. Die beiden haben inzwischen zwei Kinder – und sind superglücklich miteinander. Trotzdem hängen sie ihre Beziehung nicht an die große Glocke. Umso besonderer macht das diesen Auftritt: Chris und Katherine besuchten ein Event und posierten dort stolz für gemeinsame Fotos...

Am Sonntag fand in Los Angeles ein Special Screening für den "Super Mario Bros. Film" statt. Auch Katherine und Chris liefen über den Red Carpet und boten den Fotografen vor Ort eine hübsche Show: Arm in Arm und mit einem strahlenden Lächeln stellte das Paar sich dem Blitzlichtgewitter. Chris trug einen eleganten, weinroten Anzug – und seine Frau ein schulterfreies, schwarzes Kleid mit Glitzer-Applikationen.

Viele weitere Stars besuchten das Event – darunter auch Schauspiel-Beauty Anya-Taylor Joy. Die "Das Damengambit"-Darstellerin tauchte in einem coolen, rosafarbenen Leder-Jumpsuit von Christian Dior auf. Jack Black (53), Seth Rogen (40) und Charlie Day (47) waren ebenfalls vor Ort.

Xavier Collin/Image Press Agency Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Xavier Collin/Image Press Agency Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Xavier Collin/Image Press Agency Jack Black, Schauspieler

