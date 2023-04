So extravagant soll Ostern bei Prinz Harry und Meghan sein

Ostern ist für die britischen Royals bekanntlich eine große Sache! Früher feierte die royale Familie noch zusammen. Seit Prinz Harry (38) und Meghan (41) ihre königlichen Verpflichtungen abgelegt haben, feiert das Paar allerdings in seinem neuen Zuhause in Amerika. Der Rest der Familie begeht das Osterfest in gewohnter Manier. In ihrer Doku ließen die Aussteiger erstmals in ihr neues Leben blicken und zeigten auch Ausschnitte von ihrem Osterfest. So extravagant soll es bei Harry und Meghan an den Feiertagen zugehen!

Laut Express hat das Ehepaar große Freude an den Osterfeiertagen. Meghan sei eine passionierte Köchin und nutze die Feierlichkeiten, um ein riesiges Festmahl für ihre Familie zu zaubern. Ihr Anwesen in Montecito eignet sich zudem wohl perfekt für die Eiersuche : Auf knapp sieben Hektar Land soll das Paar über die Tage verteilt eine ausgiebige Ostereiersuche für ihre Kinder Prinz Archie (3), Prinzessin Lilibet (1) sowie deren Freunde organisieren.

Auch im Königreich wird das Fest feierlich zelebriert, wenn auch mit etwas gedrückter Stimmung. Die Familie rund um König Charles III. (74) feiert das erste Osterfest ohne die Queen (✝96). In Gebeten soll auch an ihren Gatten Prinz Philip (✝99) gedacht werden, dessen Todestag sich am kommenden Sonntag zum zweiten Mal jährt.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

Misan Harriman Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

