So feiern die britischen Royals erstes Ostern ohne die Queen

Die Osterfeiertage gehörten zu den Lieblingsfeiertagen von Queen Elizabeth (✝96)! Da die Königin sehr stolz auf ihren Glauben gewesen war, war das lange Wochenende für die königliche Familie eine gute Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen und über den Feiertag nachzudenken. Nachdem Elizabeth im September letzten Jahres im Alter von 96 Jahren gestorben ist, werden die diesjährigen Feierlichkeiten etwas anders aussehen. So wird König Charles (74) die Ostertage organisieren!

Die Royals-Expertin Ingrid Seward klärte im Gespräch mit Sun auf: "Charles ist ein Traditionalist, also bin ich sicher, dass er die Dinge so tun wird, wie sie schon immer getan wurden, seit er ein Kind war." Somit wird der neue britische König die Gäste wie gehabt in Windsor zu den viertägigen Festlichkeiten empfangen. Am Karfreitag bereiteten die Köche frische geweihte Brötchen zu, und am Ostertag begibt sich die Großfamilie in die St. George's-Kapelle. Es heißt, dass auch Prinz Louis (4) das erste Mal mit in die Kirche gehen wird.

Der Ostersonntag ist der zweite Todestag von Prinz Philip (✝99). Deswegen wird die Familie wohl auch ein bisschen trauern. Auch für Queen Elizabeth soll ein Gebet gesprochen werden, an dem die Familie und der engste Familienkreis teilnehmen. Laut der Expertin bestehe die Möglichkeit, dass Charles nicht die ganze Zeit in Windsor bleibt, sondern auch nach Sandringham geht.

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles in Berlin im März 2023

Getty Images König Charles bei seinem ersten Weihnachtsspaziergang als König

