Süße Oster-Grüße: John Legend posiert mit seinen Kindern!

Der US-amerikanische Musiker John Legend (44) und seine Frau Chrissy Teigen (37) durften Mitte Januar ihren dritten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Nach ihrer Tochter Luna Simone (6) und ihrem Sohnemann Miles Theodore (4) bekam das Paar ein weiteres kleines Mädchen namens Esti Maxine. Anlässlich des Osterfestes gewährte der stolze Papa nun weitere Einblicke in seinen Familienalltag: John veröffentlichte jetzt ein neues Familienfoto mit allen drei Kids!

Auf seinem Instagram-Account teilte der "All Of Me"-Sänger jetzt dieses neue Pic, auf dem er mit seiner ganzen Familie posiert: Auf dem Schnappschuss stehen John, Chrissy, Luna, Miles und Esti auf einer Straße in Venedig. "Frohe Ostern von mir und meinen Babys!", betitelte der 44-Jährige das Posting kurz und knapp.

John und Chrissy waren ein paar Tage zuvor erstmals mit all ihren Kindern von den USA nach Europa geflogen. Der Grund für die weite Reise: Der Musiker hatte ein Konzert in Großbritannien gespielt. Offenbar haben die Eltern den langen Flug mit drei Kids gut überstanden. "Wir haben es nach London geschafft!", hatte Chrissy nämlich total happy im Netz verkündet.

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Hollywood-Pärchen

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im März 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de