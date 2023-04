Chrissy Teigen und John Legend fliegen erstmals mit Kindern!

Es ist ihr erster Flug zu fünft! Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) sind seit 17 Jahren unzertrennlich. Das Model und der Musiker hatten sich 2006 kennen und lieben gelernt. Seit 2013 gehen sie als Ehepaar durchs Leben. Ihre Liebe krönten die beiden mit ihren drei Kindern Luna Simone (6), Miles Theodore Stephens (4) und Esti Maxine Stephens. Jetzt flogen Chrissy und John zum ersten Mal mit ihren drei Kindern!

Bei Instagram teilte das Model ein süßes Selfie der Familie vor einem Flugzeug. Alle lächeln breit in die Kamera, während Chrissy das schlafende Baby im Arm hält. Zu dem Foto schrieb sie: "Oh Junge, los geht's! Betet für uns!" Dafür wurde sie jedoch von ihren Followern kritisiert – einige User meinten, einen Privatjet erkannt zu haben, weshalb sich das Mitleid in Grenzen hielt. Die dreifache Mutter verteidigte sich: "Du kannst buchstäblich einen Jumbojet im Hintergrund deines Fotos haben und die Leute werden sich über deinen Privatjet aufregen."

Ihre jüngste Tochter Esti erblickte erst vor wenigen Monaten das Licht der Welt. Im Januar verkündete die Schönheit die Geburt ihres dritten Kindes auf Social Media: "Sie ist da! Das Haus ist voller Leben und unsere Familie könnte nicht glücklicher sein."

APEX / MEGA Chrissy Teigen und John Legend, März 2023

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Hollywood-Pärchen

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern, März 2023

