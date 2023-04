Vertragen sich Riley Keough und Priscilla nach Erbstreit?

Riley Keough (33) und Priscilla Presley nähern sich offenbar wieder an! Im vergangenen Januar war Lisa Marie Presley (✝54) überraschend verstorben. Daraufhin brach ein Familienstreit aus – immerhin bestimmte die Verstorbene ihre Tochter als alleinige Erbin ihres Vermögens. Weil ihre Mutter leer ausging, fochte die Ex von Elvis Presley (✝42) das Testament an. Doch inzwischen soll sich das Drama um das Erbe von Lisa Marie gelegt haben. Riley und ihre Großmutter Priscilla reden wieder miteinander.

Am Wochenende machte sich Priscilla auf den Weg ins Vereinigte Königreich, um eine Rede auf einer Gala zu halten. Im Rahmen der Veranstaltung bestätigte die US-amerikanische Schauspielerin: Sie und ihre Enkelin nähern sich nach dem Streit um Lisa Maries Erbe wieder an. "Wisst ihr, ich habe mit ihr zu Abend gegessen, bevor ich hierher geflogen bin. Alles ist gut", bestätigte sie dem Publikum laut Mirror und wies die Spekulationen um Spannungen zwischen ihr und Riley damit zurück.

Vor einigen Wochen sah das noch ganz anders aus – immerhin soll Riley total enttäuscht von der vermeintlichen Geldgier ihrer Oma gewesen sein. "Riley möchte die Familie zusammenhalten und das Erbe von Lisa Marie in Ehren halten. Allerdings hat sie das Gefühl, dass die Aktionen ihrer Großmutter die Familie noch mehr auseinandertreiben werden", plauderte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight aus. Ob die beiden in Bezug auf Lisa Maries Vermögen neue offizielle Einigungen erzielt haben, ist bislang nicht bekannt.

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presley und Riley Keough

Getty Images Priscilla Presley im Jahr 2006

Getty Images Lisa Marie Presley, ihre Mutter Priscilla und ihre Töchter im Jahr 2022

