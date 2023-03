Nicola Peltz-Beckham bestreitet Zoff mit Schwiegermutter!

Nicola Peltz-Beckham (28) will ein für alle Mal mit den Spekulationen aufräumen! Im April 2021 waren die Milliardärserbin und ihr Partner Brooklyn (24) gemeinsam vor den Traualtar getreten. Im Rahmen der Hochzeitsvorbereitungen soll es jedoch zum Streit zwischen der Transformers-Darstellerin und der Mutter ihres Angetrauten gekommen sein – immerhin habe sich die Schauspielerin angeblich gegen ein Designerstück von ihrer Schwiegermama Victoria Beckham (48) entschieden. Nun räumt Nicola mit den Zoff-Gerüchten auf!

In der aktuellen Cosmopolitan-Ausgabe stellt Nicola klar, was zwischen ihr und der britischen Modeschöpferin tatsächlich vorgefallen war. "Ich wollte [ein Kleid von Victoria] tragen und ein paar Monate später stellte sie fest, dass ihr Atelier es nicht pünktlich schaffen würde. Also musste ich ein anderes Kleid wählen. [...] Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht tragen will", erklärt die 28-Jährige in dem Interview und beteuert, dass es keine Fehde zwischen ihr und Victoria gegeben habe.

Dass sich Nicola und Victoria bestens verstehen, versuchten die beiden bereits auf der Pariser Fashion Week vergangene Woche zu verdeutlichen. In einem Video, das Hello vorliegt, konnte man sehen, wie die Designerin ihrer Schwiegertochter nach ihrer Show liebevoll in die Arme fiel. Ob sich auch Victoria bald öffentlich zu Wort meldet, um die Zoff-Gerüchte endgültig aus der Welt zu schaffen?

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

Getty Images Nicola Peltz-Beckham im Oktober 2022

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

