Freie Ostertage: Christian Lindner turtelt mit seiner Franca

Christian Lindner (44) zeigt sein Liebesglück. Am 9. Juli 2022 heiratete der Bundesfinanzminister die Journalistin Franca Lehfeldt auf Sylt. Aus seiner Hochzeit machte der Politiker kein Geheimnis. Unter den Gästen befanden sich unter anderem hochrangige Politiker wie Olaf Scholz (64) und Friedrich Merz (67) sowie weitere Prominente. Seit der Hochzeit ist es öffentlich jedoch ruhig um Christian und Franca geworden. Jetzt zeigte der 44-Jährige, wie glücklich er mit seiner Frau ist.

"Frohe Ostern allerseits!", wünschte Christian seinen Followern auf Instagram. Zu dem Text postete der FDP-Chef ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Liebsten zeigt. Das Liebespaar hat offenbar einen Waldspaziergang gemacht, als es ein Selfie von sich schoss. "Herr Lindner, wenn ich in Ihrem Alter so aussehe wie Sie, dann habe ich alles in meinem Leben erreicht", schwärmte ein Fan von dem jungen Aussehen des gebürtigen Wuppertalers.

Christian und Franca begeisterten auch kürzlich die Fans, als sie ganz schick beim Staatsbankett in Berlin für König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) erschienen. Während Christian einen Frack trug, entschied sich seine Frau für ein knallrotes Kleid. "Unsere deutsche Herzogin Kate", war ein Fan auf Instagram ganz hin und weg von der 33-Jährigen.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt, November 2022

Getty Images Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP

Getty Images Christian Lindner und Franca Lehfeldt beim Staatsbankett mit König Charles III.

