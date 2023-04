Großer Fan: Rod Stewart lässt sich Fußball-Tattoo stechen!

Diese Leidenschaft geht unter die Haut! Rod Stewart (78) zählt zu den erfolgreichsten britischen Sängern. Er selbst ist aber nicht nur musikbegeistert, sondern auch ein großer Fußballfan. In seiner Vergangenheit hätte er sogar beinahe selbst eine Karriere auf dem Feld eingeschlagen, widmete sich aber doch lieber seinen Gesangskünsten. Rods liebster Verein sind die Glasgow Celtics – und das Logo des schottischen Teams ziert jetzt sogar seinen Arm!

Am vergangenen Wochenende feierte der 78-Jährige nicht nur das Ende seiner Tour durch Australien und Neuseeland, sondern auch einen großen Gewinn seiner Lieblingsmannschaft bei der schottischen Premier League. Diesen Sieg nahm er sich direkt zum Anlass für einen besonderen Beweis seiner Fan-Liebe: Rod ließ sich das Logo der Glasgow Celtics auf seinen Oberarm tätowieren! Auf Instagram teilte er sogar einen Schnappschuss der Tattoo-Session, auf dem das riesige Motiv zu sehen ist.

Dem "Do Ya Think I'm Sexy"-Interpreten scheint es gesundheitlich wieder viel besser zu gehen. Erst vor wenigen Wochen hatte er einen Auftritt in Australien absagen müssen. Er war an einem Virus erkrankt und konnte deshalb nicht singen. "Ich bin auch nur ein Mensch und manchmal krank", hatte er seinen Fans im Netz erklärt.

Getty Images Rod Stewart im Juni 2022

Getty Images Rod Stewart, Sänger

Getty Images Rod Stewart bei der UEFA Champions League third Qualifying Round: Second Leg im August 2019

