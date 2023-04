Janniks Statement-Video: Yeliz Koc meldet sich zu Wort!

Der Rosenkrieg von Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis geht in die nächste Runde! Die Influencerin und der TikToker lernten sich bei Make Love, Fake Love kennen. Dort verliebten sie sich ineinander und wurden auch nach der Show ein Paar. Vor wenigen Tagen warf die Brünette ihrem Partner dann aber vor, sie betrogen zu haben. Der schilderte jetzt seine Sicht der Dinge – Yeliz' Reaktion darauf ließ nicht lange auf sich warten!

Jannik gab in einem längeren Statement zu, mit einer anderen Frau etwas gehabt zu haben – das sei aber passiert, nachdem Yeliz die Beziehung beendet hatte. Außerdem beschuldigte er sie, in der Beziehung immer mit Max Bornmann Kontakt gehabt zu haben – für ihn hatte die Beauty bei "Make Love, Fake Love" starke Gefühle entwickelt. Deswegen, aber auch aus anderen Gründen, sei er schon länger nicht mehr glücklich gewesen. Yeliz ließ das nicht so stehen: "Ja, ich habe mit Max telefoniert, als ich in Australien war [...]. Und ich habe Jannik geschrieben, dass ich keine Möglichkeit hatte, das Ganze zu verarbeiten, weil er mir nicht die Möglichkeit gegeben hat, aber ich trotz allem weiß, dass ich ihn liebe", rechtfertigte sie sich in ihrer Instagram-Story.

Yeliz wisse, dass sie kein Unschuldslamm ist – sei zu Jannik aber trotzdem immer ehrlich gewesen. Der Beau hatte ihr auch vorgeworfen, die ganze Angelegenheit direkt öffentlich zu machen, ohne vorher mit ihm gesprochen zu haben. Darauf reagierte die Reality-TV-Bekanntheit auch: "Und ja, ich muss das hier klären, weil ich ja ignoriert werde."

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im August 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis im September 2022

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

