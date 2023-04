Kurzer Weg: Das ist die Strecke zu König Charles' Krönung

Die offizielle Krönung von König Charles III. (74) steht in wenigen Wochen an! Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Neulich veröffentlichte die royale Familie neben der Einladungskarte auch ein paar Details zur Gästeliste. Die Anhänger der britischen Royals werden bei der Prozession des Königs zur Westminster Abbey aber wohl nur wenig vom royalen Oberhaupt zu sehen bekommen. Der Buckingham Palace gab nun die Strecke für die Prozession bekannt!

Laut Royal.uk wird die Krönung von Charles gegen 11:00 Uhr Ortszeit beginnen, was 12:00 Uhr unserer Zeit entspricht. Der Weg zur Westminster Abbey wird wesentlich kürzer sein als die Strecke, die seine Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) 1953 bei ihrer Krönung gefahren ist. Der König und seine Frau Queen Consort Camilla (75) werden den Buckingham Palace gemeinsam in einer Kutsche verlassen. Anschließend wird die Prozession "The Mall", die Hauptzufahrtsstraße zum Palast, hinunterfahren und am Trafalgar Square in Richtung Parlament abbiegen. Ende ist dann an der Westminster Abbey.

Das frisch gekrönte Paar wird auf derselben Strecke zum Palast zurückfahren, jedoch in einer anderen Kutsche. Begleitet werden sie dabei von Militärtruppen des Commonwealth und britischer Übersee-Territorien sowie dem britischen Militär, der persönlichen Leibgarde von König Charles und den "Royal Watermen", die die Wasserwege sichern. Die Prozession endet durch den Königsgruß und drei Jubelrufen der Militärtruppen.

Anzeige

Hugo Burnand König Charles und Königin Camilla im März 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und Queen Consort Camilla in Berlin, 2023

Anzeige

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles in Berlin im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de