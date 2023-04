Khloé Kardashian und Tristan Thompson zusammen gesichtet!

Gibt es bald ein Liebescomeback bei Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (32)? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Basketballstar haben 2016 das erste Mal miteinander angebandelt. Seitdem führen sie eine On-off-Beziehung. Derzeit sollen die beiden eigentlich getrennt sein. Doch schon seit einigen Wochen wird gemunkelt, ob die Eltern zweier Kinder wieder zusammen sind. Jetzt wurden Khloé und Tristan bei einem gemeinsamen Ausflug im Auto gefilmt!

Auf einem Video, das Page Six vorliegt, bestellte die 38-Jährige am Fenster des Fastfood-Restaurants McDonald's in der Nähe von Los Angeles. Neben Khloé auf dem Beifahrersitz: ihr Ex Tristan! Wie ein Augenzeuge berichtet, orderten die zwei wohl Essen für die ganze Familie. Auch einige Kinder-Menüs standen mit auf der Liste. Trotz der gemeinsamen Autofahrt soll das ehemalige Paar aber immer noch getrennt sein.

In den vergangenen Monaten brodelte die Gerüchteküche immer wieder auf. Zuletzt hatte die Unternehmerin den Sportler zu der Geburtstagsfeier ihrer gemeinsamen Tochter True eingeladen. Er war auf einem Foto ihrer BFF Malika Haqq (40) im Hintergrund zu sehen. Auch ein heißes Bikini-Pic von Khloé hatte der 32-Jährige erst vor Kurzem im Netz gelikt.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True, Februar 2023

