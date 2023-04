"Sein Tiefpunkt": Gina-Lisa Lohfink über Anklage gegen Marc

Jetzt meldet sich Marc Terenzis (44) Ex Gina-Lisa Lohfink (36) zu Wort! Anfang des Monats machten beunruhigende Neuigkeiten die Runde: Laut Medienberichten ermittelt aktuell die Staatsanwaltschaft Leipzig gegen den Sänger. Angeblich soll Marc die minderjährige Tochter seiner Ex-Freundin sexuell belästigt haben. Auch nach der Trennung soll der Ex von Sarah Connor (42) weiterhin die Nähe zu der damals 15-Jährigen gesucht haben. Jetzt äußerte sich Gina-Lisa zu den Vorwürfen gegen ihren Ex-Freund!

"Es ist absolut sein Tiefpunkt jetzt. Ich habe gedacht, ich kenne ihn. Oder kenne ich ihn vielleicht doch nicht gut genug? [...] Es sind so viele Fragezeichen in meinem Kopf, was mich echt sehr traurig macht", erklärte die 36-Jährige schockiert in einem Interview mit RTL. So hoffe Gina-Lisa jetzt, dass die Anschuldigungen gegen ihren Ex nicht wahr sind: "Das war für mich ganz, ganz schlimm. [...] Ich wünsche mir einfach nur, dass das nicht stimmt."

Auch die Tatsache, dass Marc aus seiner Band TEAM 5ÜNF geworfen wurde, beunruhigte Gina-Lisa sehr: Für sie habe er seine Chance, wieder in einer Musikgruppe zu sein, nicht genutzt. Umso mehr appelliert Gina-Lisa jetzt: "Er muss jetzt ganz schnell aufwachen und was an seinem Leben ändern. Er muss raus aus diesem Sumpf!"

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

Getty Images Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi

Instagram / team5uenfofficial Die Jungs der Boyband Team 5ünf

