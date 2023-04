So süß gratuliert Dylan ihrer Verlobten Kristen Stewart

So süße Glückwünsche bekommt Kristen Stewart (33) von ihrer Verlobten Dylan Meyer! Die Schauspielerin ist seit 2019 mit der Drehbuchautorin zusammen – knapp zwei Jahre nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung hat sich das Paar verlobt. Doch mit der Hochzeit lassen sich die beiden wohl noch etwas Zeit. Dylan teilt im Netz immer mal wieder süße Fotos mit ihrer Verlobten und zeigt so ihre Liebe. Gestern hatte Kristen Geburtstag und bekam von der Blondine besonders süße Worte zu diesem Tag!

"Ein Hoch auf meine Lieblingsgarnele an ihrem Geburtstag!", schrieb die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal am Sonntag und führte ihre Geburtstagswünsche noch weiter aus: "Süße, ich liebe dich mehr als alle Grüntöne, alle Mondphasen, alle Katzen in L.A. [...] Manche mögen sagen, das sei zu viel Liebe, aber ich sage, diese Leute sind Spießer." Auf dem Bild ist Kristen mit einem Glas Sekt zu sehen. Dabei sitzt sie auf dem Boden und kuschelt liebevoll mit ihrem Hund.

Aber Dylan ist nicht die Einzige, die ihrer Herzensdame gratuliert. Auch die Sängerin Rita Ora (32) schrieb unter dem Bild: "Alles Gute zum Geburtstag, Kiro!" Ihr Schwester Elena Ora tat es ihr gleich und kommentierte die Aufnahme mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag."

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart im April 2023

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart und Dylan Meyer

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart und Dylan Meyer

