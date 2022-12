Selten: Kristen Stewart mit ihrer Verlobten Dylan gesichtet

Seltene Aufnahmen von Kristen Stewart (32) und Dylan Meyer! Die Schauspielerin und die Drehbuchautorin lernten sich 2013 an einem Filmset kennen – verliebten sich aber erst 2019 ineinander. Im vorherigen Jahr verriet der Twilight-Star, dass die zwei sich verlobt haben. Jedoch halten die Turteltauben ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit, weshalb gemeinsame Aufnahmen selten sind. Doch nun wurde das Paar zusammen bei einem Ausflug gesichtet!

Wie Paparazzi-Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, besuchten die Spencer-Berühmtheit und ihre Verlobte einen Freund in Los Angeles. Das Paar wurde dabei beobachtet, wie es in einem Auto durch die Vorstadt fuhr. Am Steuer saß Kristen mit einer Zigarette zwischen den Lippen, während Dylan auf dem Beifahrersitz strahlte. Kristen entschied sich an diesem Tag für einen sportlichen Look mit schwarzer Jogginghose und schwarzem Sport-BH, über dem sie eine passende Kapuzenjacke trug. Eine coole Sonnenbrille komplettierte ihren leicht zerzausten Look. Dylan kam ebenfalls leger daher und versteckte ihre Augen ebenfalls hinter einer Sonnenbrille.

Erst in diesem Jahr feierten die beiden ihr Red-Carpet-Debüt bei den Oscars. Kristen wurde für ihren Film "Spencer" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert und brachte als Unterstützung ihre Verlobte mit zu der wichtigsten Preisverleihung der Filmbranche.

Instagram / spillzdylz Dylan Meyer und Kristen Stewart, April 2020

Marksman / MEGA Kristen Stewart und Dylan Meyer, August 2020

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022 in Hollywood

