Tarek El Moussa teilt begeistert Osterbilder seines Sohns

Tarek El Moussas (41) jüngster Sohn feiert erstmals Ostern! Der amerikanische Reality-TV-Darsteller hat im Jahr 2021 seine Partnerin Heather Rae Young (35) geheiratet. Mitte Februar wurde ihr Glück dann mit der Geburt ihres Sohnes Tristan wohl perfekt. Seitdem teilt der 41-Jährige immer wieder Bilder und Updates zu seinem süßen Nachwuchs. Jetzt zeigt Tarek seiner Community, wie sein Baby das erste Osterfest feierte.

"Das erste Osterfest überhaupt mit unserem Hasen", schrieb der Immobilieninvestor am Sonntag unter einem Beitrag auf seinem Instagram-Kanal, in dem er seinen zwei Monate alten Sohn zeigte. "Tristan liebt es bis jetzt und als könnte es nicht noch niedlicher werden. Schaut euch seine Outfits an", führte er seine Worte weiter aus. Auf der einen Aufnahme trägt Tristan nämlich einen eleganten cremefarbenen Einteiler – auf dem zweiten Bild zeigt er sich in einem gemütlichen blauen Jäckchen, die passend zu den Feiertagen mit einem Ostermotiv bestickt ist.

Aus seiner früheren Ehe mit Christina Hall sind bereits zwei Kinder entstanden. Taylor ist jedoch bereits zwölf Jahre alt, während sein jüngerer Bruder Brayden sieben Jahre alt ist. Die Geschwister suchten ihre Eier in diesem Jahr jedoch bei ihrer Mutter.

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussas und Heather Rae Youngs Sohn Tristan im April 2023

Getty Images Tarek El Moussa and Heather Rae Young im Mai 2021

Getty Images Tarek El Moussa und Heather Rae Young im September 2019

