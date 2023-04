Von Episoden-Rolle zum Hauptcast: Lars Pape bleibt bei GZSZ

Lars Pape darf länger als geplant bei GZSZ bleiben! Der Schauspieler war in der TV-Serie eigentlich nur für eine vorübergehende Rolle eingeplant – als Michi Bode sollte er nur für zwei Folgen am Set sein. Doch bereits nach seinen kurzen Auftritten wurde er zum Zuschauerliebling. Deshalb wurde er kurze Zeit später für drei Monate an Bord geholt und damit zu einem der Hauptcharaktere der Sendung. Bis jetzt ist seine Beliebtheit nicht abgeflacht. Und die Zuschauer können sich freuen: Lars' Vertrag bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wurde um zwei Jahre verlängert.

"Ich habe mich unglaublich darüber gefreut und bin sehr dankbar dafür. Der Sender und die Produktion haben mir gesagt, dass es unter anderem damit zu tun hat, dass meine Rolle bei den Zuschauern so beliebt ist", erklärte der 52-Jährige in einem Interview mit Bild, wie es denn überhaupt zu dieser Verlängerung kam. Dass Lars überglücklich ist, Michi weiter verkörpern zu dürfen, ist ihm deutlich anzumerken: "Michi ist bodenständig, witzig, liebenswürdig, sehr aufrichtig, hilfsbereit und er hat das Herz am rechten Fleck."

Zu Beginn sollte Lars eigentlich in zwei Folgen nur den Vater von Moritz Bode, der von Lennart Borchert verkörpert wird, und den Ex-Mann von Yvonne Bode, gespielt von Gisa Zach (48), repräsentieren. Kurz darauf wurde er dann schon für zwei weitere Episoden angefragt.

Instagram / lars.pape Lars Pape im November 2022

RTL Gisa Zach und Lars Pape bei GZSZ

RTL Wolfgang Bahro, Thomas Drechsel, Jan Kittmann, Lennart Borchert und Lars Pape

