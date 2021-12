Die Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Fans dürfen sich freuen! Lars Pape kehrte der beliebten Vorabendserie im vergangenen Mai den Rücken. Rund drei Monate lang war der Schauspieler dort in der Rolle des Michi Bode zu sehen. Viele Zuschauer waren mit dem Ausstieg wohl gar nicht einverstanden – und wurden jetzt anscheinend erhört: Denn Lars wird noch in diesem Jahr sein Comeback in der Sendung feiern!

Im Interview mit RTL verriet Lars, wie sehr er sich auf seine Rückkehr ans Set freut: "Als der Anruf mit der Anfrage kam, war ich echt kurz sprachlos. Vor Aufregung und vor Glück. Ich empfinde es als ein so großes Geschenk, wieder zurückkommen zu dürfen." Er selbst habe Michi genau so sehr vermisst wie viele Fans der Serie. Wieder mit dabei sein zu dürfen, sei das Größte für ihn, versicherte der Schauspieler: "Ich habe jeden Tag einfach Bock auf GZSZ und muss mich immer wieder aufs Neue kneifen, wenn ich morgens das Filmstudio betrete."

Ob sich die Zuschauer auch auf ein Liebes-Comeback zwischen Michi und Maren freuen dürfen, ließ Lars hingegen offen: "Er kommt zwar nicht wegen ihr nach Berlin zurück, aber Michi wäre nicht der Michi-Man, wenn er von vornherein irgendetwas ausschließen würde." Dafür sei die Affäre der beiden damals einfach zu wild gewesen...

Instagram / lars.pape Lars Pape, TV-Darsteller

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, Gisa Zach und Lars Pape im Mai 2021

TVNOW / Rolf Baumgartner Michi (Lars Pape), Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Leon (Daniel Fehlow)

