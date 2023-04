Yeliz keine Miete gezahlt: Jannik Kontalis rechtfertigt sich

Jannik Kontalis bezieht zu Yeliz Kocs (29) Vorwürfen Stellung. Gestern bezichtigte die Influencerin ihren Freund im Netz plötzlich, ihr fremdgegangen zu sein und sie für Reichweite ausgenutzt zu haben. Dazu teilte sie auch zahlreiche Screenshots von Nachrichten von Fans, die das bestätigen sollen. Außerdem klagte sie den TikToker an, auf ihre Kosten gelebt und ihr keine Miete gezahlt zu haben. Doch aus Janniks Sicht ist das alles ganz anders...

In seinem Statement-Video auf Instagram geht er auf die Vorwürfe ein. Zu Beginn der Beziehung habe Jannik Yeliz oft gefragt, ob er nun offiziell zu ihr ziehen soll – doch sie habe stets erklärt, er solle erst mal die Ausstrahlung der Show Make Love, Fake Love abwarten: "Ich habe mir gedacht, okay, dann frage ich halt nicht mehr. Pech. Dann ziehen wir halt nicht zusammen, dann warten wir halt – worauf auch immer." Der Influencer habe mit Yeliz' neuer Wohnung nichts zu tun gehabt und auch nichts über den Mietpreis gewusst. "Das wurde nie mit mir abgesprochen. Das heißt, das ist ihre eigene Wohnung. Mir gehört kein einziges Teil in der Wohnung", stellt er klar.

Jannik habe ja auch noch ein Leben in Düsseldorf, wo er Miete für sein Zuhause und sein Firmengelände zahle – außerdem habe er ja das Auto mit in die Beziehung gebracht: "Die Kosten laufen ja weiter, obwohl ich nicht da bin. [...] Da wurde nie mit mir drüber gesprochen". Der Videoproduzent habe seine Ex zudem überallhin kutschiert, ohne Benzinkosten zu verlangen.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Juli 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2021

