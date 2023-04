Amanda Bynes wohl aus psychiatrischer Klinik entlassen!

Amanda Bynes (37) scheint es besser zu gehen! Die US-amerikanische Schauspielerin leidet seit vielen Jahren an einer bipolaren Störung. Ende des vergangenen Monats war sie dann nackt auf den Straßen von Los Angeles gesichtet worden. Daraufhin ließ sie sich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Erst am Montag gab die "She's the Man"-Darstellerin bekannt, noch nicht bereit dafür zu sein, diese zu verlassen. Doch jetzt wurde Amanda wohl doch aus der Klinik entlassen!

Wie eine Quelle TMZ berichtet, sei Amanda aus der Einrichtung nach Hause entlassen worden, da das Personal festgestellt habe, dass sie dazu bereit sei. Jetzt würde sie eine ambulante Behandlung beginnen, damit sichergestellt werden kann, dass sie auf dem richtigen Weg bleibt. Dafür würde sie mit Ärzten und Spezialisten zusammenarbeiten, um die Hilfe zu bekommen, die sie braucht.

Im März wurde wohl Amanda gesichtet, wie sie ohne Kleidung durch die Straßen von L.A. gelaufen sein soll. Nachdem sie angeblich ein Auto angehalten hatte und dem Fahrer erklärt hatte, dass sie sich gerade von einer psychotischen Episode erholen würde, rief sie wohl selbst den Notruf. Daraufhin sei sie zu einer Polizeistation gebracht worden, wo entschieden wurde, dass die Schauspielerin in eine Psychiatrie gebracht werden müsse.

MEGA Amanda Bynes im Dezember 2019

MEGA Amanda Bynes im Oktober 2022

MEGA Amanda Bynes im Oktober 2022

