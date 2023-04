Amanda Bynes ist noch nicht bereit, Psychiatrie zu verlassen

In den vergangenen Wochen sorgte Amanda Bynes (37) für mächtig Schlagzeilen. Bereits seit ihrer Kindheit ist bekannt, dass die US-amerikanische Schauspielerin an einer bipolaren Störung leidet. Ende März war die Schauspielerin ohne Kleidung auf den Straßen von Los Angeles gesichtet worden. Wenig später ließ sich die "She's the Man"-Darstellerin selbst in eine Psychiatrie einweisen. Seit drei Wochen befindet sich Amanda nun schon in der Einrichtung und eine Entlassung steht noch nicht fest!

Wie TMZ berichtet, hofft die 37-Jährige darauf, dass es ihr gut genug gehe, um nächste Woche die Psychiatrie verlassen zu können. Ein genaues Datum stehe für die mögliche Entlassung jedoch nicht fest. Ein Insider betont zudem gegenüber dem amerikanischen Magazin, dass Amanda nicht dazu gezwungen werde, in der Anstalt zu sein. Der einstige Nickelodeon-Star fühle sich selbst noch nicht dazu bereit zu gehen.

"Sie hat ihre Medikamente abgesetzt und nimmt nach wie vor keine", äußerte sich Amandas Ex-Verlobter Paul Michael gegenüber Page Six kurz nach dem Vorfall. Er gab außerdem Details zu ihrer turbulenten Trennung preis, bei der Amanda ihm vorgeworfen habe, Drogen zu nehmen. Laut Paul habe sie bloß versucht, von sich abzulenken.

Anzeige

Snorlax / MEGA Amanda Bynes in Los Angeles, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes bei den MTV Movie Awards 2011

Anzeige

ActionPress Paul Michael und Amanda Bynes im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de