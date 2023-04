Britischer Slang: Zendaya versteht Tom Hollands Akzent nicht

Zendaya (26) hat in ihrer Beziehung wohl ein Paar Verständigungsprobleme! Die Euphoria-Darstellerin hatte ihren Partner Tom Holland (26) 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt. Im Dezember 2021 machten die zwei Schauspieler ihre Liebe publik. Dennoch sieht und hört man nur selten von dem Pärchen. Nun spricht Zendaya ganz offen über ihren Liebsten – und erwähnt auch, dass sie mit seinem britischen Dialekt zu kämpfen hat!

Im Gespräch mit The Sun plaudert die 26-Jährige über ihre Beziehung mit dem Marvel-Star. "Ich liebe den britischen Akzent, aber so sehr Tom auch versucht, ihn mir zu erklären, ich werde den Slang nie verstehen", erklärt sie. Ihr Freund kommt aus Süd-London, wo ein melodischer englischer Dialekt gesprochen wird. Er habe ihr zwar versucht beizubringen, was die Ausdrücke bedeuten, aber die Mühe sei vergebens gewesen: "Es ist süß, wenn er mir all die verschiedenen Ausdrücke erklärt – aber ich verstehe es wirklich nicht!"

Geht das Paar vielleicht bald schon den nächsten Schritt? In den vergangenen Monaten wurde häufig gemunkelt, ob die Turteltauben vor den Altar schreiten wollen. Zuletzt feuerte Zendaya die Gerüchteküche in einem Instagram-Video sogar selber an: Vor wenigen Wochen sah man in einem Clip ihrer Kosmetikerin, dass sie einen goldenen Ring mit Toms Initialen trägt.

Getty Images Zendaya Coleman während des Besuchs auf einem Roten Teppich in New York, Juni 2022

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man: No Way Home"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Instagram / marinadobyk.nails Zendayas Hand mit Ring von Tom Holland

