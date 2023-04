Heiße Date-Night: Chrissy Teigen setzt Dekolleté in Szene!

Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) genießen Zeit zu zweit! Im Januar waren die beiden zum bereits dritten Mal Eltern geworden. Nach Tochter Luna (6) und Sohn Miles (4) hatten das Model und der Sänger Tochter Esti auf der Welt begrüßt. Im Netz geben sie regelmäßig süße Einblicke in ihren Alltag. Doch zwischen Kindererziehung, Füttern und Windeln wechseln genießen die Eheleute auch hin und wieder Dates. So auch jetzt – und dafür warf sich Chrissy in Schale!

Via Instagram teilte die dreifache Mutter nun ein paar Schnappschüsse. Darauf posiert Chrissy zusammen mit ihrem Gatten John auf einem Balkon in Italien. Dort urlaubt die Familie gerade. Während John sich mit einem schwarzen Mantel eher zugeknöpft präsentierte, setzte die Beauty an dem Abend eher auf Sexyness. Unter einem Blazer blitzte ein aufreizender Spitzen-BH hervor, der ihr Dekolleté heiß in Szene setzte.

Inzwischen sind John und Chrissy seit 17 Jahren ein Herz und eine Seele. Der "All Of Me"-Interpet und seine Gattin scheinen noch immer so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Eine Eigenschaft findet der 44-Jährige an seiner Liebsten nach all den Jahren noch immer so richtig heiß an ihr. "Es ist wahrscheinlich offensichtlich, aber sie bringt mich ständig zum Lachen", hatte er in dem Podcast "Call Her Daddy" verraten.

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern in Venedig, April 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im April 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Mann John Legend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de