Hier knutscht sie: Ist Lili Reinhart etwa wieder vergeben?

Lili Reinhart (26) ist offenbar wieder runter vom Single-Markt! Von 2018 bis 2020 war die Riverdale-Bekanntheit mit ihrem Co-Star Cole Sprouse (30) zusammen. Nach zahlreichen Spekulationen hatten die beiden Schauspieler ihr Liebes-Aus dann schließlich offiziell bestätigt. Cole wollte seiner Freundin angeblich eigentlich schon viel früher den Laufpass geben. Dieses Kapitel ist nun aber längst Geschichte und vom Tisch: Denn Lilli ist augenscheinlich wieder verliebt!

Paparazzi erwischten die Beauty nun nämlich beim Knutschen. Wie die Fotos zeigen, die Page Six vorliegen, tauschte die 26-Jährige am Flughafen von Los Angeles einige Küsse mit Jack Martin aus. Er ist als TikToker bekannt. Offenbar hatte der Webstar Lili zum Flughafen gebracht und ihr zum Abschied leidenschaftliche Schmatzer mit auf den Weg gegeben – ehe die Schauspielerin in dem Gebäude verschwand, lächelte sie Jack noch mal strahlend an.

Ihre neue Beziehung bestätigte Lili bisher noch nicht. Generell hält sie sich mit Details aus ihrem Privatleben eher bedeckt. Dafür hatte ihr Ex-Freund Cole nach ihrer Trennung aus wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. So verriet der Zwillingsbruder von Dylan Sprouse (30), dass die Liebe zu Lili wahrhaftig gewesen sei.

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse im Jahr 2019

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, "Riverdale"-Star

Getty Images Lili Reinhart, "Riverdale"-Darstellerin

