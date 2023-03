Cole Sprouse wollte Lili Reinhart früher den Laufpass geben!

Die Fans sind über diese Aussage gar nicht begeistert! Aktuell ist Cole Sprouse (30) glücklich an das Model Ari Fournier (24) vergeben. Doch so rosig sah das Liebesleben des Schauspielers nicht immer aus. Vor knapp drei Jahren war er noch in einer Beziehung mit seinem Riverdale-Co-Star Lili Reinhart (26). Wie der einstige Disney-Star bereits verlauten lassen hat, war ihre Liebe nicht immer leicht. Nun hat Cole mitgeteilt, dass er es bereue, Lili nicht früher verlassen zu haben!

Im Podcast "Call her Daddy" sprach der 30-Jährige ganz offen über sein Liebesleben. Unter anderem auch über seine Beziehung mit Lili und wie schwer es gewesen sei, dass sie seit Jahren an demselben Projekt arbeiten. Doch dann schockierte er die Zuhörer mit einem ganz besonderen Statement. "Ich denke, wenn ich mich selbst ein wenig mehr geliebt hätte, dann wäre ich früher gegangen", erzählte Cole offen.

Die Fans der Schauspielerin sind von dieser Aussage so gar nicht begeistert. "Nimm Lilis Namen aus deinem Mund, insbesondere am Internationalen Frauentag! Besorg dir ein Leben, es ist drei Jahre her!" oder "Wenn Cole realisiert, dass das 'Riverdale'-Gehalt bald ein Ende hat..., weswegen er nun über Lili herzieht, die großen Erfolg hat und ihren Ex seit Jahren nicht mehr erwähnt hat", machen sie ihrem Ärger auf Twitter Luft.

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse bei der Premiere von "Five Feet Apart"

Cole Sprouse bei der Met Gala 2022

Lili Reinhart, Schauspielerin

