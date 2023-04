Trägt Leo-Kette: Bestätigt Maya Jama endlich Beziehung?

Macht Maya Jama (28) die Liebe zu Leonardo DiCaprio (48) damit offiziell? In den vergangenen Monaten sorgte das Liebesleben des Hollywoodstars immer wieder für Schlagzeilen: Nach dem Liebes-Aus mit Camila Morrone (25) bandelte Leo mit dem Model Gigi Hadid (27) an. Doch auch diese Beziehung sollte nicht lange halten – der Schauspieler hat nämlich Interesse an Maya! Offiziell bestätigten weder Leo noch die Moderatorin bis jetzt die Romanze. Jetzt brachte aber Maya selbst die Gerüchteküche gewaltig zum Brodeln!

In einer Story auf Instagram postete die 28-Jährige einen verdächtigen Clip: In dem Video posiert Maya für die Kamera – ihre Kette mit einem Leo-Anhänger steht dabei im Fokus. Bestätigt die Beauty damit die Beziehung zu Leonardo oder hat das Schmuckstück eine andere Bedeutung? Das Tragen der Kette könnte aber auch einen anderen Grund haben: Maya wurde am 14. August geboren und hat demnach das Sternzeichen Löwe.

So oder so: Leo und Maya sollen es langsam angehen! "Sie haben beide erst kürzlich eine langjährige Beziehung hinter sich gelassen, sodass keiner von ihnen etwas überstürzen will – sie haben Spaß und sehen, wie es läuft", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun und fügte zudem hinzu: "Sie leben in verschiedenen Ländern und Maya hat schon einmal eine Fernbeziehung geführt und weiß, dass es schwierig ist, also schauen sie einfach, wohin der Weg sie führt."

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Instagram / mayajama Maya Jama im April 2023

Anzeige

Getty Images Maya Jama bei den MTV EMAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de