Oma-Look: Kourtney Kardashian erntet Kritik für Oster-Outfit

Was hat sich Kourtney Kardashian (43) wohl bei diesem Style gedacht? Seitdem die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit mit dem Punk-Schlagzeuger Travis Barker (47) verheiratet ist, sieht man sie oftmals in schwarzen, rockigen Looks mit Lederdetails und in heißen kurzen Kleidern. Am vergangenen Wochenende gab es bei Kourtney aber eine kleine Typveränderung – und ihre Fans sind offenbar überhaupt nicht begeistert von ihrem verspielten Blumen-Outfit!

Auf Instagram teilte die 41-Jährige einige Schnappschüsse ihrer Ostertage und präsentierte dabei auch ihren Feiertags-Look: Zu einer rosa Rüschenbluse kombinierte sie ein Spitzenbustier und einen bodenlangen Rock mit Blumenmotiven. Einige Follower fanden dieses biedere Outfit wohl nicht besonders schön. "Oma-Vibes" und "Sie sieht aus wie ein rosaroter Albtraum", kommentierten zwei User. Ein weiterer verwies auf Kourtneys Schwester Kim, die ihre eigene Modelinie hat: "Kim wäre empört!"

Erst vor wenigen Tagen hatte die Beauty Kritik für eines ihrer Postings einstecken müssen. Auf einem Foto war dabei ein Badezimmer zu sehen, in dem üppig befüllte Teller verteilt wurden – sogar auf der Toilette. "Das ist ekelhaft", hatten Fans angemerkt. Kourtney hatte aber erklärt, dass das Pic nur als Kampagne für ihre Firma Daring inszeniert worden war.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der GQ Men of the Year Party, November 2022

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de